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آخر أيام الصيف حسابيًّا عند العرب.. "الحصيني": أجواء محملة بأمطار وغبار وبرد

قال: غدًا أول أيام طوالع الخريف وهو "الجبهة" وأول أيام الصفري.. هطولات تمتد
آخر أيام الصيف حسابيًّا عند العرب.. "الحصيني": أجواء محملة بأمطار وغبار وبرد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو آخر يوم من أيام الصيف حسابيًّا عند العرب، وغدًا أول أيام طوالع الخريف وهو "الجبهة" وأول أيام الصفري.

وأوضح "الحصيني"، أنه -بحسب النماذج العددية للطقس- يُتوقع اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد؛ مشيرًا إلى انحسار الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضاف عبر حسابه على "إكس"- "تويتر" سابقًا: "تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة، واليمن والإمارات وسلطنة عمان، وتُسبَق برياح نشطة ومغبرة، والله أعلم".

الأرصاد
أمطار
عبدالعزيز الحصيني
فصل الصيف

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