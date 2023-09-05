آخر أيام الصيف حسابيًّا عند العرب.. "الحصيني": أجواء محملة بأمطار وغبار وبرد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو آخر يوم من أيام الصيف حسابيًّا عند العرب، وغدًا أول أيام طوالع الخريف وهو "الجبهة" وأول أيام الصفري.