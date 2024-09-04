"الحصيني": الجمعة أول أيام "الصفري" ويتزامن معه حالة ممطرة نافعة على السعودية والخليج

وأضاف: أول نجوم الصفري وثاني نجوم سهيل وأول أيام الخريف فعليًّا ونهاية فصل الصيف لهذا العام هو الجبهة، وأيامها "14" يومًا، ويعتدل الجو في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا مقبولاً بالرغم من حرارته في "الظهيرة". ومطره نافع بإذن الله. وقيل (ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا).