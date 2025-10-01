NHC تُعلن عن البدء بتسجيل الاهتمام في مشروع رحاب جدة هايتس بجدة

ويُعد المشروع أحدث مشاريع وجهة جدة هايتس، حيث يقدم مزيجًا من الخيارات السكنية بمساحات تبدأ من 123 متر مربع وحتى 163 متر مربع، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحيط بها الحدائق والممرات المخصصة للمشاة والدرجات، إلى جانب المساجد والمراكز التجارية والمجتمعية، كما يحتوي المشروع على مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تمنح السكان أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة والأمان وجودة الحياة في قلب جدة الجديدة.