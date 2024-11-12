الرياض تشهد غدًا انطلاق منتدى جوائز تجربة العميل السعودية بحضور نخبة من الخبراء

كما يشهد الحدث معرضًا مصاحبًا يجذب الزوار من مختلف الدول، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أحدث الابتكارات والحلول في مجال تجربة العميل والتفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويُتوقع أن يستقطب المنتدى هذا العام حوالي 3000 زائر من داخل المملكة وخارجها مما يعكس تزايد الاهتمام بتجربة العميل على المستويين المحلي والدولي.