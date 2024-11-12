الرياض تشهد غدًا انطلاق منتدى جوائز تجربة العميل السعودية بحضور نخبة من الخبراء

تحتفي العاصمة الرياض بإطلاق حفل جوائز تجربة العميل السعودية النسخة الثانية تحت مسمى منتدى تجربة العميل، بحضور معالي الأستاذ أحمد الحسن مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في فندق درة الرياض إنتركونتيننتال يوم 13 نوفمبر 2024. يُعد هذا الحدث مناسبة متميزة لتكريم الابتكار والتميز في تقديم الخدمات وتعزيز تجربة العميل كجزء أساسي من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
سيشمل المنتدى جلسات حوارية تفاعلية تجمع الخبراء في مجال تجربة العميل، حيث سيتم مناقشة التحديات والفرص التي تواجهها الجهات لتحسين تجارب عملائها، واستعراض أساليب جديدة لتحقيق أعلى مستويات الرضا والابتكار. تعد هذه الجلسات فرصة قيمة لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التي تساهم في تطوير الخدمات وسياسات تجربة العميل.
وفي الحفل سيتم الإعلان عن الفائزين في جوائز تجربة العميل السعودية، حيث سيتم تكريم الجهات التي قدمت تجارب استثنائية ضمن 49 فئة متنوعة، وذلك تشجيعًا على التميز والابتكار في تقديم الخدمات. وتبرز هذه الجوائز أهمية تجربة العميل كعنصر أساسي في تحسين جودة الحياة في المملكة.
كما يشهد الحدث معرضًا مصاحبًا يجذب الزوار من مختلف الدول، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أحدث الابتكارات والحلول في مجال تجربة العميل والتفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويُتوقع أن يستقطب المنتدى هذا العام حوالي 3000 زائر من داخل المملكة وخارجها مما يعكس تزايد الاهتمام بتجربة العميل على المستويين المحلي والدولي.