المختبر الإقليمي بجازان يكشف عن إصابة سيدة وحالتين من نفس الأسرة بمرض نادر

ويعد داء ويلسون من الأمراض النادرة في المنطقة حيث يصيب شخصاً في كل 30000 نسمة ويعتبر اكتشاف مثل هذه الحالات في ظل وجود متخصص في أمراض أنسجة الجهاز الهضمي والكبد ووجود التحاليل الوراثية عاملاً فعالاً في علاج مثل هذه الحالات في منطقة جازان بعد أن كانت تحال في السابق للمراكز المتقدمة، مما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى وأهاليهم.