"وزارة الموارد البشرية" ضمن أفضل الجهات تميزاً في تحقيق كفاءة الإنفاق في عام 2024م

تتويجاً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الالتزام بتحقيق أعلى معايير كفاءة الإنفاق، كرم المهندس عبدالرزاق العوجان، الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الوزارة في ختام "منتدى كفاءة الإنفاق" الذي عُقد بتاريخ 11-12 نوفمبر 2024م بالرياض برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان، مما يعزز مسيرة الوزارة نحو تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة الأثر.
وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منجزاتها في الدفع نحو تعزيز الأداء الحكومي الفعّال ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة وبرامج رؤية السعودية 2030.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطة عمل وحوكمة لتحقيق مستهدفات رفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، وتنفيذ المبادرات وتميز العمليات التشغيلية، وقد استُعرضت مسيرة الوزارة في هذا المجال في جناح الوزارة بالمعرض المصاحب للمنتدى.
ويجسد تكريم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مجموعة من الجهات الحكومية في منتدى كفاءة الإنفاق، التزامها في العمل نحو تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل رؤية السعودية 2030.