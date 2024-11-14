"وزارة الموارد البشرية" ضمن أفضل الجهات تميزاً في تحقيق كفاءة الإنفاق في عام 2024م

تتويجاً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الالتزام بتحقيق أعلى معايير كفاءة الإنفاق، كرم المهندس عبدالرزاق العوجان، الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الوزارة في ختام "منتدى كفاءة الإنفاق" الذي عُقد بتاريخ 11-12 نوفمبر 2024م بالرياض برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان، مما يعزز مسيرة الوزارة نحو تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة الأثر.