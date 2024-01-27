تدشين منطقة "الترانزيت" الدولية في مطار الملك عبد العزيز بجدة

وهناك 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين، علمًا بأنّ عدد المسافرين في المطار بلغ خلال عام 2023 ما يقارب "48" مليون مسافر بطاقة استيعابية يومية تصل إلى حوالي "156" ألف مسافر يفدون إلى المطار، وهناك خدمات مخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة.