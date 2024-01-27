تدشين منطقة "الترانزيت" الدولية في مطار الملك عبد العزيز بجدة

أُعلن، اليوم، عن تدشين منطقة "الترانزيت" الدولية بمطار الملك عبد العزيز في جدة.
وتستوعب هذه المنطقةُ أكثرَ من "1450" مسافرًا في الساعة، وإعادة توجيههم إلى وجهاتهم الرئيسة، وتضم "10" منصات لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة.
جاء ذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وسعيًا لجعل المطار محوريًّا يربط بين الشرق والغرب.
وتمّ اعتماد تجهيزات كبيرة من قبل 27 جهة تشمل: جهات أمنية، وشركة مطارات جدة، ووزارة الصحة من خلال إنشاء عيادة محدّدة للتأكّد من سلامة القادمين وتقديم الخدمات لهم.
وستضاعف المنطقةُ الجديدة الطاقةَ الاستيعابية بنسبة تصل إلى "100%".
وهناك 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين، علمًا بأنّ عدد المسافرين في المطار بلغ خلال عام 2023 ما يقارب "48" مليون مسافر بطاقة استيعابية يومية تصل إلى حوالي "156" ألف مسافر يفدون إلى المطار، وهناك خدمات مخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة.