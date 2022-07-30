"هيئة الاتصالات" تطرح "وثيقة تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي"

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم لطرح مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي"؛ وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنظيم المنافسة في سوق المحتوى الرقمي في المملكة، من خلال إعداد إطار تنظيمي واضح لتعزيز المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.