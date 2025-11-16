"عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده" بالشراكة مع "NHC" تطلق "جوهرة الفرسان – المرحلة الثالثة" وتكشف عن هويتها الجديدة

من جانبه، أعرب سليمان الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة الراشد العقارية (عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده)، عن فخره بإطلاق مشروع "جوهرة الفرسان – المرحلة الثالثة"، مؤكدًا أنه يمثل فرصة سكنية متميزة تجمع بين الجودة العالية، الأسعار التنافسية، والمساحات الواسعة، بما يتوافق مع تطلعات الأسرة السعودية. وأضاف أن المشروع تم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبأحدث تقنيات البناء لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.