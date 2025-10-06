سدين ليفينق تُقيم حفل تدشين فاخر لمشروعها S12 في جدة

وخلال الحفل، عبّر السيد فيصل رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سدين ليفينق، عن فخره بإطلاق مشروع S12، واعتبره إنجازًا مهمًا للشركة، مؤكدًا:

"في سدين ليفينق، نحن ملتزمون بتقديم مشاريع عقارية تتجاوز البناء لتخلق مجتمعات متكاملة تضع جودة الحياة في المقام الأول. مشروع S12 يعكس رؤيتنا للحياة العصرية المستدامة، ويواكب أهداف رؤية السعودية 2030. نفخر بهذه الخطوة ونتطلع إلى تسليم الوحدات لعملائنا في النصف الأول من عام 2027."