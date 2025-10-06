سدين ليفينق تُقيم حفل تدشين فاخر لمشروعها S12 في جدة

أقامت سدين ليفينق للتطوير العقاري حفلًا فاخرًا يوم 1 أكتوبر 2025 في فندق شانغريلا بجدة بمناسبة تدشين مشروعها الجديد S12 السكني، والذي سيقع في منطقة أبحر. وقد جسّد الحفل التزام الشركة بإعادة تعريف أسلوب الحياة العمراني الحديث، وأبرز دورها في دعم التحول العمراني الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة.
وحضر الحفل نخبة من كبار رجال الأعمال من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدّم الحفل أجواءً فاخرة للتواصل وتبادل الأفكار والاحتفاء بإنجازات الشركة الجديدة.
وخلال الحفل، عبّر السيد فيصل رضا، الرئيس التنفيذي لشركة سدين ليفينق، عن فخره بإطلاق مشروع S12، واعتبره إنجازًا مهمًا للشركة، مؤكدًا:
"في سدين ليفينق، نحن ملتزمون بتقديم مشاريع عقارية تتجاوز البناء لتخلق مجتمعات متكاملة تضع جودة الحياة في المقام الأول. مشروع S12 يعكس رؤيتنا للحياة العصرية المستدامة، ويواكب أهداف رؤية السعودية 2030. نفخر بهذه الخطوة ونتطلع إلى تسليم الوحدات لعملائنا في النصف الأول من عام 2027."
وأعلنت الشركة أن تسليم الوحدات للمشترين سيكون في النصف الثاني من عام 2027، مؤكدة التزامها بالتنفيذ في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة.
وقد أتاح الحفل للضيوف فرصة الاطلاع على رؤية الشركة لمشروع S12، وسط أجواء فاخرة تعكس مستوى التميز الذي تسعى سدين ليفينق لتحقيقه، مؤكدة بذلك مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري، ملتزمة بالابتكار والاستدامة.
نبذة عن شركة سدين ليفينق للتطوير العقاري:
سدين ليفينق هي شركة تطوير عقاري وطنية تركز على تقديم حلول سكنية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة. وبالتزامها بالتميز والاستدامة، تطور الشركة مشاريع متنوعة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لزيادة نسبة تملك المنازل ودعم النمو العمراني المستدام.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع