إنها "العفاريت الحمراء" النادرة.. "المسند" يحلّق مع "فيديو الطيار والصاعقة العظيمة"

وأضاف: "هي عبارة عن تفريغ كهربائي على هيئة أشكال عجيبة، تشبه توهج مصباح الإضاءة الفلوريسنت (بدون حرارة)، وتظهر على عدة ألوان (أحمر، أو برتقالي، أو أخضر، أو أزرق)، وقد تظهر بشكل هالة حمراء".