إنها "العفاريت الحمراء" النادرة.. "المسند" يحلّق مع "فيديو الطيار والصاعقة العظيمة"

علّق أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، على مقطع فيديو جرى تداوله عن مشاهدة طيار يقود طائرة إيرباص لظاهرة نادرة للغاية يطلق عليها "صاعقة الغلاف الجوي العلوي"؛ حيث كانت الصواعق تخرج أسفل الغيوم، وفي لحظة واحدة خرجت صاعقة عظيمة للأعلى وكأنها شعاع ليزر يخترق الفضاء.
وأوضح "المسند"، أن هذه ظاهرة جوية بصرية غاية في الندرة ويصعب مشاهدتها، وقال: "إنها بروق علوية باردة، تحدث فوق العواصف الرعدية العظيمة تدعى (Jellyfish lightning- برق قنديل البحر)، أو (Red Sprite- العفاريت الحمراء)".
وأضاف: "هي عبارة عن تفريغ كهربائي على هيئة أشكال عجيبة، تشبه توهج مصباح الإضاءة الفلوريسنت (بدون حرارة)، وتظهر على عدة ألوان (أحمر، أو برتقالي، أو أخضر، أو أزرق)، وقد تظهر بشكل هالة حمراء".
وتابع: "تتشكل على ارتفاعات شاهقة تبلغ 50- 90 كم فوق سطح الأرض؛ وذلك في طبقة الأيونوسفير، وهي نفس الطبقة التي يظهر فيها الشفق القطبي"؛ مشيرة إلى أن هذه الظاهرة صُوّرت لأول مرة عام 1989م.