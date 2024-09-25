"أخصائي سموم": رش العطور على الزبائن في الأسواق أشد تأثيرًا من التسمم الغذائي

ولفت إلى أن القرارات والأنظمة التي تحظر هذه الأفعال موجودة ولكن قد يتساهل بعض العاملين في المجال باعتقادهم أنه مجرد عطر أو بخور، متجاهلين أن هذه التصرفات قد تؤدي لأضرار كبيرة على بعض المتسوقين؛ ناهيك عن رداءة بعض العطور التي لا يُعرف مصدرها وعواقبها الكبيرة على الناس؛ ناصحًا بالإبلاغ عن كل من يقوم برش العطور على المارة في الأسواق.