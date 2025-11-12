برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026

شهد صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة جازان، وصاحبُ السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائبُ أمير المنطقة، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، انطلاقَ أعمال ورشة "الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة للعام 2026"، التي نظمتها وزارةُ الصحة في فندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.