برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026

شهد صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة جازان، وصاحبُ السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائبُ أمير المنطقة، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، انطلاقَ أعمال ورشة "الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة للعام 2026"، التي نظمتها وزارةُ الصحة في فندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.

واستعرضت الورشةُ أبرزَ محاور الخطة التنفيذية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة القطاع الصحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية والمبادرات الداعمة لتحسين جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وعلى هامش الورشة، بحث سموُّ أمير منطقة جازان مع معالي وزير الصحة أوجهَ التعاون المشترك بين الإمارة والوزارة، واستعرض الجانبان سيرَ المشروعات الصحية في جازان وسبلَ تطويرها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله.

