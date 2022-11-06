"الإرياني" يوجه سؤالاً لمحاولي تشويه دور السعودية باليمن: ماذا قدمت طهران غير الخراب؟!

وشدد على أنه "من غير المبرر أن ينخرط من كانوا شركاء النضال بالأمس ضد مليشيا الحوثي في حملة الإساءة التي تقودها ضد المملكة، فليس من المروءة أن يتنكر المرء لمن شاطره الحلو والمر ويفجر في الخصومة وهو يدرك أنه ينفذ أجندات معادية لبلده، ويلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة الوطنية".