مركز التعليم الإلكتروني يباشر 166 بلاغًا مقدمًا على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

ونوّه المركز لكافة الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها؛ إذ يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة، وبأعلى معايير الجودة.