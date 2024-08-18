"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم خدماتها للرجال يوم الاثنين في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة بريدة، وفي مقر نادي الرائد لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في بلدية محافظة الفوارة لمدة ثلاثة أيام، وفي المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة، وفي مقر نادي التعاون، ويوم الأربعاء في مقر نادي الصقر لمدة يوم واحد لكل موقع.