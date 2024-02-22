أمير الشرقية عن "يوم التأسيس": نستذكر بكل فخر خطوات ومراحل تطور هذا الكيان الشامخ

وقال: "إن ذكرى التأسيس تُظهر العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، واستذكارُ هذه المناسبة الغالية يُعَد إيمانًا من القيادة -رعاها الله- بأهمية إبراز العمق التاريخي العريق لوطننا الغالي، وربط الأجيال بأحداث مهمة غيّرت التاريخ، وفتحت أبواب المستقبل، وتُوَاصل بناء الدولة في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- عنوانًا للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر".