برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة غدًا

وتعد هذه القمة خطوة ناجعة، تكلل سنوات من العمل الجاد الذي عملت عليه "سدايا" على مدى خمسة أعوام من أجل تعزيز دور السعودية كصوت دولي مؤثر في مختلف القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي أفرادًا وحكومات، ومن ذلك تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي التي باتت عاملاً مؤثرًا في مختلف مناحي الحياة، وذلك في إطار الدعم المتواصل والمستمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتضطلع بدورها التنموي في مجال هذه التقنيات المتقدمة؛ لجعل السعودية مركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.