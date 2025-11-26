مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة أربعينية بعد عقم استمر 15 عام

وبيّن الدكتور المسلمي أن مختبر علاج العقم بالمستشفى يُعدّ من أكثر المختبرات تطورًا على مستوى المملكة، إذ تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة نقية ومستقرة تحاكي الظروف الفسيولوجية داخل الجسم البشري. ويضم أحدث التجهيزات المتقدمة، من بينها أنظمة تنقية الهواء المزودة بفلاتر HEPA وVOC عالية الكفاءة، إلى جانب أحدث جيل من الحاضنات الذكية بتقنية التصوير الزمني Time-lapse، التي تتيح مراقبة تطور الأجنة لحظة بلحظة دون الحاجة إلى فتح الحاضنة، للحفاظ على ثبات البيئة الحاضنة وجودة النتائج.