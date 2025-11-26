مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة أربعينية بعد عقم استمر 15 عام

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، في إنهاء معاناة سيدة أربعينية بعد رحلة طويلة من العقم استمرت لأكثر من 15 عامًا، وذلك بفضل من الله ثم بجهود الفريق الطبي بوحدة علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمستشفى.
وأوضح الدكتور طارق جلبايه، استشاري النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة أجرت محاولات عديدة في مراكز طبية لم تكلل بالنجاح، رغم خضوعها لعمليات جراحية سابقة شملت استئصال أورام ليفية كبيرة، وجراحة بالمنظار الرحمي لإزالة ورم إضافي وزائدة لحمية بالرحم. كما سبق أن حدث لديها حمل كيميائي عام 2014 لم يكتمل، تلاه عدد من محاولات أطفال الأنابيب غير الناجحة.
وأضاف د. جلبايه أنه تمت دراسة أسباب فشل المحاولات السابقة، وقد أظهرت الفحوصات بالموجات فوق الصوتية والمنظار الرحمي وجود التصاقات داخل الرحم، ما استدعى إجراء عملية دقيقة لفكها بالكامل وبعد اكتمال العلاج ، خضعت المراجعة لدورة أطفال أنابيب جديدة في فبراير 2025، نتج عنها حمل لم يكتمل بسبب توقف نبض الجنين.
ورغم كل التحديات السابقة، واصلت المريضة رحلتها العلاجية بثقة وأمل، لتُجرى لها دورة جديدة بعد خمسة أشهر فقط، تكللت هذه المرة بالنجاح – ولله الحمد – حيث تحقق الحمل، وهي الآن في شهرها الخامس مع استقرار الحالة ومتابعتها المستمرة في عيادة الحمل عالي الخطورة بالمستشفى.
وأشار الدكتور جلبايه إلى أن هذا النجاح يعكس تكامل الخدمات التشخيصية والعلاجية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، الذي يتميز بإجراء العمليات الدقيقة بالمنظار لعلاج التصاقات الرحم، وبطانة الرحم المهاجرة، والأورام الليفية، إلى جانب معالجة حالات فشل الانغراس والإجهاضات المتكررة من خلال تقييم العوامل المناعية والوراثية ووضع بروتوكولات علاجية لكل حالة.
من جانبه، أكد الدكتور فيصل المسلمي، رئيس مختبر العقم وأطفال الأنابيب بالمستشفى، أن رحلة علاج العقم قد تكون طويلة، لكنها لا تخلو من فرص النجاح متى ما توافرت الدقة العلمية والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، مشددًا على أهمية الصبر والتحلي بالأمل لدى المراجعين.
وبيّن الدكتور المسلمي أن مختبر علاج العقم بالمستشفى يُعدّ من أكثر المختبرات تطورًا على مستوى المملكة، إذ تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة نقية ومستقرة تحاكي الظروف الفسيولوجية داخل الجسم البشري. ويضم أحدث التجهيزات المتقدمة، من بينها أنظمة تنقية الهواء المزودة بفلاتر HEPA وVOC عالية الكفاءة، إلى جانب أحدث جيل من الحاضنات الذكية بتقنية التصوير الزمني Time-lapse، التي تتيح مراقبة تطور الأجنة لحظة بلحظة دون الحاجة إلى فتح الحاضنة، للحفاظ على ثبات البيئة الحاضنة وجودة النتائج.
كما يوفر المختبر خدمات التحليل الوراثيPGT/PGD باستخدام تقنيةNGS الحديثة لاختيار الأجنة السليمة وراثيًا، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأجنة وتقييمها علمياً بدقة متناهية، إلى جانب أنظمة التحليل الآلي للسائل المنويCASA وتقنيات Microfluidics لفصل الحيوانات المنوية الأعلى جودة.
واختتم الدكتور المسلمي بالتأكيد على أن هذا النجاح يمثل ثمرة لتكامل الجهود بين الكوادر الطبية والفنية، وتطبيق أدق المعايير العالمية، مما يرسخ مكانة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب كمراكز رائدة في علاج العقم على مستوى المملكة والمنطقة.