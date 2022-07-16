ما المنافع الاقتصادية لمشاركة "بايدن" في "قمة جدة"؟ مختص يكشف

وأوضح أن أمريكا شريك استراتيجي للمملكة، وتمثل قوة اقتصادية وسياسية، فالمملكة تعد أساسية في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط اقتصادياً وسياسياً، واستقرار أسواق الطاقة دولياً، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، سوف تعزز استدامة العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.