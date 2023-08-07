مفتي محافظة دافينا بجمهورية ألبانيا يُجري عملية "تكميم معدة" بالرياض
يُجري مفتي محافظة دافينا في ألبانيا، الشيخ بليدار علي، يوم غد الثلاثاء عملية تكميم معدة؛ لإنهاء معاناته مع السمنة، وذلك بأحد المستشفيات في الرياض.
وزار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي محافظة دافينا في ألبانيا؛ للاطمئنان على الحالة الصحية له قبيل إجراء عملية التكميم، سائلاً الله له العافية والشفاء العاجل.
وردًّا على ما عبَّر عنه فضيلة المفتي عن عجزه عن رد الجميل للمملكة، وما لقيه من اهتمام ورعاية كريمة، لفت الوزير "آل الشيخ" إلى أن المكافأة الحقيقية هي الدعاء لإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالتوفيق والتسديد، منوهًا بأن السعودية هي بيت كل المسلمين تعقيبًا على مشاعر صادقة تفضل بها المفتي امتنانًا وعرفانًا بالجميل.
وتقدَّم فضيلة مفتي محافظة دافينا في ألبانيا الشيخ بليدار بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اللفتة الأبوية والرعاية الحانية التي تأتي امتدادًا للعطاءات الخيِّرة لهذه البلاد التي تعتني بالمسلمين أينما كانوا.. واصلاً الشكر للوزير على التسهيلات والرعاية التي وجدها منذ مغادرته لبلاده حتى وصوله إلى السعودية لإجراء العملية، ومشيرًا إلى أن آماله في إجراء العمل الجراحي تحققت "بفضل الله، ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي تقف دائمًا مع المسلمين بالعالم".
ونوه "بليدار" بجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مشيرًا إلى أنه كان من المحظوظين بالحصول على منحة دراسية في إحدى جامعات السعودية قبل أكثر من 20 عامًا؛ إذ عاش أجمل سنين عمره، على حد قوله.
وكان المفتي بليدار قد التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال زيارته الرسمية للجبل الأسود قبل أسبوعين، ووعد "آل الشيخ" المفتي بإجراء عملية تكميم للمعدة، ولاقت مبادرة الوزير إشادة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين ثمَّنوا هذه المبادرة الكريمة واللفتة التي تجسد مكانة العلماء والعناية بهم.