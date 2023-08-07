مفتي محافظة دافينا بجمهورية ألبانيا يُجري عملية "تكميم معدة" بالرياض

وتقدَّم فضيلة مفتي محافظة دافينا في ألبانيا الشيخ بليدار بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اللفتة الأبوية والرعاية الحانية التي تأتي امتدادًا للعطاءات الخيِّرة لهذه البلاد التي تعتني بالمسلمين أينما كانوا.. واصلاً الشكر للوزير على التسهيلات والرعاية التي وجدها منذ مغادرته لبلاده حتى وصوله إلى السعودية لإجراء العملية، ومشيرًا إلى أن آماله في إجراء العمل الجراحي تحققت "بفضل الله، ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي تقف دائمًا مع المسلمين بالعالم".