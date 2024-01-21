تدخل جراحي ناجح بتجمُّع جازان الصحي ينهي معاناة سيدة خمسينية مصابة بمرض نادر

تدخل جراحي ناجح بتجمُّع جازان الصحي ينهي معاناة سيدة خمسينية مصابة بمرض نادر
تمكّن فريق طبي من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمُّع جازان الصحي؛ من تشخيص وعلاج مريضة مصابة بمرض نادر.
وفي التفاصيل، حضرت مريضة في العقد الخامس من العمر تعاني منذ أكثر من عام آلاماً مزمنة في الجهة اليسرى من الرأس والرقبة والحلق، تؤدي إلى صعوبات في البلع تزيد مع الأكل والشرب والكلام.
وراجعت المريضة تخصصات عديدة وتعرضت لعدة إجراءات قبل الوصول إلى التشخيص الصحيح الذي يوضح إصابتها بمرض إيقل، وهو مرض نادر ينتج عن استطالة العظم الإبري من قاع الدماغ والضغط على الأنسجة الحيوية المحيطة مسبباً هذه الآلام وصعوبة في البلع.
وعلى الفور قرر الفريق المختص التدخل الجراحي وتم استئصال العظم المستطيل في عملية نوعية، بعد تشريحه وتتبعه إلى القرب من قاع الدماغ، وفصله عن الأنسجة المهمة والأوعية الدموية. وتمّ الإجراء عن طريق فتحة داخل الفم من غير أي جروح خارجية في الجلد، وبفضلٍ من الله زالت الآلام وغادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة.
جديرٌ بالذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة الدكتور غسان الإرياني؛ بمشاركة الدكتور إيهاب الأمير؛ وأخصائي التخدير الدكتور معتز.