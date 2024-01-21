تدخل جراحي ناجح بتجمُّع جازان الصحي ينهي معاناة سيدة خمسينية مصابة بمرض نادر

وفي التفاصيل، حضرت مريضة في العقد الخامس من العمر تعاني منذ أكثر من عام آلاماً مزمنة في الجهة اليسرى من الرأس والرقبة والحلق، تؤدي إلى صعوبات في البلع تزيد مع الأكل والشرب والكلام.