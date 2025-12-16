"البيئة" تشدد على حماية الرقعة الخضراء ومنع العبور العشوائي للمناطق البرية والمحمية

وأشارت الوزارة إلى أن غرامة دخول المركبات إلى المناطق البرية المحمية تصل إلى 2000 ريال لكل مركبة أو دراجة أو شاحنة، مبينةً أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهودها في تعزيز حماية الغطاء النباتي، والحد من الممارسات المؤثرة سلبًا على التنوع الإحيائي، ومكافحة التصحر، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية وجودة الحياة.