مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يجري جراحات "أورام" الثدي بتقنية حديثة

واستطردت موضحة: أن هذه التقنية أيضًا تتفوق على تقنية الجراحة الموجهة بالأسلاك، التي تم اختراعها منذ ما يقرب من 50 عامًا، ولا زالت تمثل المعيار العالمي المعمول به، بالكثير من الخصائص؛ أبرزها الدقّة في مستويَي التشخيص والعلاج، وتبسيط وتقليص الإجراءات؛ إذْ إنّ المراجعة تحتاج إلى زيارة واحدة للمستشفى لتحديد الورم وأخذ الخزعة، كما أنها تقصر زمن الجراحة وتعطي نتائج أفضل؛ لأنها تحدد بُعد وموقع الورم غير المحسوس بدقة تقاس بالملليمتر، وكذلك تُمكن من إجراء العملية بشقوق أصغر حجمًا، وتقلّل نسبة الأنسجة المزالة؛ ما يحقّق نتائج تجميلية أفضل، بالإضافة إلى خفض احتمالية الحاجة إلى جراحات متابعة، وكذلك تمنح الراحة وتقلل التوتر الذي كان يسببه بروز الأسلاك من ثدي المراجعة في الجراحة الموجهة بالأسلاك.