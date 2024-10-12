مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يجري جراحات "أورام" الثدي بتقنية حديثة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، عدة عمليات ناجحة بتقنية حديثة؛ وذلك لاستئصال "أورام الثدي" باستخدام جهاز "SAVI SCOUT®️" الجديد، الذي يمتاز بقدرته الفائقة على تحديد موقع التشوهات بالأنسجة مهما صغر حجمها، ويُمكّن الأطباء من إجراء جراحات ثدي أكثر دقة، للنساء المصابات بأورام وسرطان الثدي، في مراحل مبكرة؛ ذكرت ذلك "د. نهى الصالح" استشارية الجراحة العامة ورئيسة الفريق الطبي.
وقالت "د. نهى": إن اعتماد هذه التكنولوجيا المتطورة يمثل نقلة نوعية كبيرة في الرعاية الصحية المقدمة لمراجعات أورام الثدي، مشيرة إلى أنّ الجهاز يوفّر دقّة غير مسبوقة في التشخيص المبكر، وعلاج الحالات التي تفضل خيار جراحة استئصال الورم، والحفاظ على الثدي؛ حيث ترشد تقنية التوجيه الجراحي غير المشعة الجراحين إلى الموقع الدقيق للورم أثناء الجراحة؛ مما يسمح لهم بإزالة الورم بالكامل بدقة وفعالية أكبر.
واستطردت موضحة: أن هذه التقنية أيضًا تتفوق على تقنية الجراحة الموجهة بالأسلاك، التي تم اختراعها منذ ما يقرب من 50 عامًا، ولا زالت تمثل المعيار العالمي المعمول به، بالكثير من الخصائص؛ أبرزها الدقّة في مستويَي التشخيص والعلاج، وتبسيط وتقليص الإجراءات؛ إذْ إنّ المراجعة تحتاج إلى زيارة واحدة للمستشفى لتحديد الورم وأخذ الخزعة، كما أنها تقصر زمن الجراحة وتعطي نتائج أفضل؛ لأنها تحدد بُعد وموقع الورم غير المحسوس بدقة تقاس بالملليمتر، وكذلك تُمكن من إجراء العملية بشقوق أصغر حجمًا، وتقلّل نسبة الأنسجة المزالة؛ ما يحقّق نتائج تجميلية أفضل، بالإضافة إلى خفض احتمالية الحاجة إلى جراحات متابعة، وكذلك تمنح الراحة وتقلل التوتر الذي كان يسببه بروز الأسلاك من ثدي المراجعة في الجراحة الموجهة بالأسلاك.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة، وتوفر أفضل رعاية صحية لمراجعات أورام الثدي بشكل خاص، عبر استقطاب الكفاءات الطبية، وتأمين أحدث الأجهزة الطبية العلاجية، إضافة إلى أن مستشفياتها مزودة بكافة الأجهزة اللازمة للتشخيص وللكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي من أهمها جهاز الماموجرام ثلاثي الأبعاد، والذي يتميز عن ثنائي الأبعاد بالكثير من الخصائص؛ أبرزها الدقة والأمان؛ حيث إنّ أشعته في حدود الموصى بها.