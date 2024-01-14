مستشفى دله النخيل يُنقذ طفلة مصابة بالجنف العصبي المصاحب لمرض "ارتفاع الحرارة الخبيث"

ويصيب مرض "ارتفاع الحرارة الخبيث" النادر، حالة واحدة بين كل 100 ألف حالة؛ حيث يصل الارتفاع الشديد في حرارة الجسم إلى 41 درجة مئوية أثناء العملية الجراحية، مع حدوث تشنج في العضلات وتوقف لأغلب أعضاء جسم المريض وزيادة شديدة في غاز ثاني أكسيد الكربون واضطراب في الجهاز التنفسي أثناء الإجراء؛ حيث تتطلب هذه الحالة تدخلًا سريعًا ومباشرًا من فريق التخدير بعد الاكتشاف المبكر لها، مع ضرورة وجود أدوية خاصة تساعد على إنقاذ المريض من حدوث الوفاة.