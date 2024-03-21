مجمع عبدالله الطبي بجدة ينجح في إجراء جراحة نادرة لسبعينية عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي

نجح فريق طبي متخصص في جراحات العظام والمفاصل بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة الدكتور أحمد بن مسعود الفيفي استشاري العظام والمفاصل الصناعية، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 73 عامًا، بعملية استبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل، راجعت المريضة عيادات قسم العظام الخارجية بالمجمع الطبي حسب بروتوكول قسم العيادات الخارجية المعتمد، وهي تعاني آلامًا مبرحة ومزمنة أدت إلى محدودية حركة مفصل الركبة وعدم قدرتها على المشي، وبعد مناظرة الحالة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة منها الفحوص الإشعاعية التي بينت نتائجها وجود خشونة شديدة بمفصل الركبة، الأمر الذي استدعى فيه أطباء جراحة العظام لدراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية.
حيث قرر الفريق المعالج للحالة التدخل الجراحي النوعي وإجراء عملية نوعية ونادرة من حيث التقنية المستخدمة، حيث تم تجهيز الحالة ونقلها إلى غرف العمليات تم فيها استبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي، وقد استغرقت العملية ساعة ونصف الساعة تكللت بالنجاح التام دون حدوث مضاعفات تُذكر- ولله الحمد - بعدها نقلت المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الصحية لها إلى استقرار حالتها الصحية، حيث بدأت في اليوم الثاني من العملية التحرك والمشي والعودة لحياتها الطبيعية وفي اليوم الثالث تمت كتابة الاذن الخروج الطبيعي لها لتغادر المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.
وقد أضاف مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عضو تجمع جدة الصحي الثاني لسجل إنجازاته هذا الإنجاز الطبي الاستثنائي في مجال العمليات الجراحية النوعية والنادرة، وجهوده في تعزيز دوره في مواكبة التطورات التقنية الحديثة التي تشهدها المملكة وتطويعها لخدمة المجال الصحي.