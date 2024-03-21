مجمع عبدالله الطبي بجدة ينجح في إجراء جراحة نادرة لسبعينية عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي

حيث قرر الفريق المعالج للحالة التدخل الجراحي النوعي وإجراء عملية نوعية ونادرة من حيث التقنية المستخدمة، حيث تم تجهيز الحالة ونقلها إلى غرف العمليات تم فيها استبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي، وقد استغرقت العملية ساعة ونصف الساعة تكللت بالنجاح التام دون حدوث مضاعفات تُذكر- ولله الحمد - بعدها نقلت المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الصحية لها إلى استقرار حالتها الصحية، حيث بدأت في اليوم الثاني من العملية التحرك والمشي والعودة لحياتها الطبيعية وفي اليوم الثالث تمت كتابة الاذن الخروج الطبيعي لها لتغادر المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.