مراجعون: حجز المواعيد بمحطات الفحص الدوري للمركبات بمكة اختصر الوقت وأنهى التكدُّس

أشاد عددٌ من مرتادي الفحص الدوري للمركبات في العاصمة المقدّسة، بالتنظيم الذي يشهده المركز من خلال الالتزام بخدمة حجز المواعيد والتي منعت التكدُّس وأسهم في تقليص فترة الانتظار إلى دقائق معدودات.
وقال خالد قايد؛ أحد المراجعين، "فوجئت عندما حضرت لمحطة الفحص بالعاصمة المقدّسة بأعداد المركبات الموجودة، واتضح لاحقاً أن أغلبيتهم قدموا دون حجز.
وأضاف، لم يستغرق انتظاري في الصف قرابة 3 دقائق وأجريت الفحص وخرجت في أقل من 10 دقائق من خلال مسارٍ مخصّص للمواعيد.
بدوره، أكّد الحساب الرسمي للفحص الدوري، ضرورة أخذ موعد قبل التوجّه لمراكز الفحص الدوري اختصاراً للوقت والحصول على الخدمة المطلوبة وتجنب ساعات الانتظار.
وأوضح أنه يمكن حجز المواعيد عبر الرابط: vi.vsafety.sa