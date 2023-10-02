مراجعون: حجز المواعيد بمحطات الفحص الدوري للمركبات بمكة اختصر الوقت وأنهى التكدُّس

أشاد عددٌ من مرتادي الفحص الدوري للمركبات في العاصمة المقدّسة، بالتنظيم الذي يشهده المركز من خلال الالتزام بخدمة حجز المواعيد والتي منعت التكدُّس وأسهم في تقليص فترة الانتظار إلى دقائق معدودات.