Untitled Sep 16, 2025 04:51 pm

وأشار الذايدي إلى أن الرسالة التي خرجت من اجتماعات شنغهاي وقمة بكين وتجمعات دول بريكس واضحة: "كفى تسلطاً غربياً بقيادة أمريكا على العالم". واعتبر أن هذا المشهد يمثل "استئنافاً للحرب الباردة بعناوين جديدة"، موضحًا أن الصراع بين الشرق والغرب لم يعد مقتصرًا على الأيديولوجيات، بل امتد إلى مجالات الاقتصاد والسياسة.