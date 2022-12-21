"تقويم التعليم" تعتمد تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا

جدير بالذكر أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من مركز "اعتماد"؛ يتطلب حصول المؤسسة التعليمية أولًا على الاعتماد يليها إعداد البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديه، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، ثم يخضع البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير الاعتماد.