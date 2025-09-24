الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنعى سماحة المفتي العام للمملكة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس.
وقدمت الندوة أحر التعازي وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، ولأسرة الفقيد وذويه، وللشعب السعودي، وللأمة الإسلامية كافة.
سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وجهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يخلف على الأمة بخير.