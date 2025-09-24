الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنعى سماحة المفتي العام للمملكة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس.