محليات

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنعى سماحة المفتي العام للمملكة

قدمت التعازي للقيادة وأسرة الفقيد والشعب السعودي والأمة الإسلامية
الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنعى سماحة المفتي العام للمملكة
تم النشر في

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس.

وقدمت الندوة أحر التعازي وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، ولأسرة الفقيد وذويه، وللشعب السعودي، وللأمة الإسلامية كافة.

سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وجهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يخلف على الأمة بخير.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org