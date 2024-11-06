شاهد لؤلؤة السعودية الباسمة .. "حقل": طبيعة بكر ومتحف مفتوح تتوزع لوحاته على جنبات الطريق

وتبعد محافظة "حقل" 220 كلم إلى الشمال من مدينة تبوك، وتُقدر مساحتها بنحو 327 كلم2، تتميز باعتدال أجوائها، وتنوع طبيعتها، بين سلسلة من الكثبان الرملية الناعمة، وشُطآن خليج العقبة الزرقاء في أقصى شمال غرب المملكة، الممتدة مسافة 28 كلم على طول ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة؛ مما جعلها تزهو بصفتها لؤلؤة اكتنزت سحر الطبيعة الساحلية البكر، والعديد من الوجهات السياحية مثل "كورنيش الدرة" الواقع على مدخل المحافظة الشمالي؛ حيث يُقَدر طوله بقرابة 2560 مترًا وعرض يتفاوت ما بين 5 إلى 10 أمتار، راسمًا مسارًا ذا انحناءات تتناغم مع جغرافية المكان.