القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس شوكت ميرضيائيف؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة.