إحباط تهريب 8.9 كجم من "الشبو" عبر منفذ الربع الخالي في شاحنة محكمة الإخفاء

في تطور جديد ضمن جهود مكافحة التهريب، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 8.9 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين "الشبو"، كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا"، حمود الحربي، أن الكمية تم اكتشافها بعد خضوع الشاحنة لإجراءات الكشف الجمركي باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، حيث عُثر على المواد المخدرة أسفل خزان الهواء الخاص بالشاحنة.
وأضاف أن الهيئة، فور ضبط الكمية، نسّقت مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي بدورها تمكنت من القبض على شخصين كانا في انتظار استلام المواد المهربة داخل المملكة.
وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، والعمل المستمر على إحباط محاولات تهريب الآفات الخطيرة التي تستهدف أمن المجتمع وصحة أفراده، مشددًا على أن ذلك يُعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية "زاتكا".
ودعا الحربي جميع المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في مكافحة التهريب، عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها من خلال الرقم الموحد 1910 أو البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل البلاغات بسرية تامة، مع إمكانية صرف مكافأة مالية في حال صحة المعلومات.