إحباط تهريب 8.9 كجم من "الشبو" عبر منفذ الربع الخالي في شاحنة محكمة الإخفاء

ودعا الحربي جميع المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في مكافحة التهريب، عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها من خلال الرقم الموحد 1910 أو البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل البلاغات بسرية تامة، مع إمكانية صرف مكافأة مالية في حال صحة المعلومات.