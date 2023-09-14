عرض مسرحية "شقة لندن" في "وادي الدواسر".. مساء اليوم

تبدأ عروض مسرحية "شقة لندن"، مساء اليوم الخميس، في وادي الدواسر، على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية في إدارة التعليم، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023.
ومن المقرَّر أن تستمرّ عروض المسرحية ثلاثة أيام، وتضم عددًا من النصوص التي تمنح سكان المحافظة وزوارها أجواء استثنائية من المتعة والبهجة والتسلية.
ويشارك في مسرحية "شقة لندن"، عددٌ من نجوم المسرح؛ أبرزهم: طارق العلي، وإلهام الفضالة، ومحمد عاشور، وشهاب جوهر، وجمعة علي.
من جهته عبَّر الفنان الكوميدي الكويتي طارق العلي، عن سعادته بزيارته محافظة وادي الدواسر، ووصفها بإحدى محافظات منطقة الرياض الجميلة؛ حيث لم يسبق له زيارتها من قبل.
ووجَّه "العلي" شكره وتقديره إلى رئيس هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وزملائه في الهيئة؛ على منحهم له فرصة التعرف على أجزاء من مناطق ومحافظات المملكة.
وأشار إلى أنه سبق أن زار الرياض والمنطقة الشرقية ونجران والجوف وتبوك، موضحًا أن جمهور المسرح هناك جميل وذوّاق.
يذكر أن المسرحية تدور قصتها حول "وائل" و"سيف"، متزوجين من أختين، وبسبب الخلافات الزوجية الدائمة يتم اقتراح السفر سويًّا إلى لندن، ثم تحدث جريمة في الشقة التي يقيمون فيها.