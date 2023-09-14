عرض مسرحية "شقة لندن" في "وادي الدواسر".. مساء اليوم

يذكر أن المسرحية تدور قصتها حول "وائل" و"سيف"، متزوجين من أختين، وبسبب الخلافات الزوجية الدائمة يتم اقتراح السفر سويًّا إلى لندن، ثم تحدث جريمة في الشقة التي يقيمون فيها.