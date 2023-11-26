منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يناقش جهود مجالس الأعمال في تنشيط الاستثمارات بالمنطقة

وأشارت الجلسة, إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مؤشر التبادل التجاري لتحتل المراتب المتقدمة عالميًّا، منوهةً بما سخرته المملكة من إمكانات لتسهيل التبادل التجاري بين الدول سواءً كانت الفرص من داخل المملكة أو من خارجها.