مشاركة خليجية في "سباق مرات للدراجات ٣".. و"المحافظ" يترأس اللجنة المنظمة

وترأس محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين اللجنة العليا المنظمة السباق، إذ تابع باهتمام استكمال الترتيبات والاستعدادات لتنظيم وإنجاح السباق لما يمثله من أهمية في احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني، وحرص على تهيئة سبل الراحة لضيوف المملكة من دول الخليج ومن المشاركين من أندية الوطن والمهتمين بهذه الرياضة من مواطنين ومقيمين.