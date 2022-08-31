مشاركة خليجية في "سباق مرات للدراجات ٣".. و"المحافظ" يترأس اللجنة المنظمة

في إطار الاستعدادات لاحتفالات محافظة مرات باليوم الوطني الـ ٩٢؛ ترأس محافظ مرات اللجنة العليا لتنظيم "سباق محافظة مرات للدراجات ٣"، الذي يحمل كل عام شعار اليوم الوطني، وتشرف على تنظيمه جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات.
وتلقت جمعية التنمية بمحافظة مرات موافقة وزارة الرياضة على تنظيم سباق مرات للدرّاجات، والموافقة على مشاركة الاتحادات الخليجية في السباق تحت إشراف الاتحاد السعودي للدراجات.
وترأس محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين اللجنة العليا المنظمة السباق، إذ تابع باهتمام استكمال الترتيبات والاستعدادات لتنظيم وإنجاح السباق لما يمثله من أهمية في احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني، وحرص على تهيئة سبل الراحة لضيوف المملكة من دول الخليج ومن المشاركين من أندية الوطن والمهتمين بهذه الرياضة من مواطنين ومقيمين.
وسيبدأ السباق بمسيرة وطنية، يحمل المتسابقون خلالها الأعلام الوطنية، لتجوب شوارع المحافظة بمسافة 3 كلم، حيث ينطلق السباق من قصر الخزامى على طريق الملك عبدالعزيز مروراً بميدان الملك عبدالعزيز وموقع قصر الملك عبدالعزيز ومخيم الملك عبدالعزيز ثم جبل كميت وغدير كميت.
وينطلق السباق بعد المسيرة الوطنية، حيث يقطع المتسابقون 30 كلم، على طريق الرياض، ثم الاتجاه إلى الطريق الزراعي مروراً بنفود عريق البلدان ثم المرور بمركز ثرمداء والعودة إلى نقطة النهاية مقابل قصر الخزامى.
يأتي تنظيم جمعية التنمية بمحافظة مرات للسباق، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة عدد الممارسين للنشاط البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب والتعريف بهذه اللعبة، إضافة إلى الاحتفالية باليوم الوطني ٩٢.
وأتاحت اللجنة المنظمة للفرق التطوعية المشاركة في تنظيم السباق عبر التسجيل في الفرص التطوعية التي تُطلقها جمعية التنمية عبر المنصة الوطنية للتطوع.
وتشارك جميع القطاعات في تنظيم السباق وعلى رأسها بلدية محافظة مرات ومرور محافظة مرات والشرطة والدوريات الامنية وأمن الطرق ومستشفى المحافظة وجمعية الهلال الأحمر.
وسيصاحب السباق تنظيم عدد من الفعاليات الوطنية والفنية والثقافية والمجتمعية، وسيتم إطلاق موقع التسجيل في السباق قبل موعد انطلاقه بوقتٍ كافٍ وذلك عبر الشركة المنظمة.