إنجاز عالمي.. "برق" تتوج بـ 3 جوائز من Visa خلال مؤتمر Money20/20

وتوجت شركة برق للمدفوعات الرقمية بجائزة "الأسرع نمواً "، من شركة Visa ، ضمن شركات التقنية المالية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا CEMEA ، وذلك تتويجا لمسيرة الشركة التي نجحت خلال فترة قصيرة في إصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة، وتمكين ما يزيد عن 500 مليون عملية دفع، وخدمة مستخدمين من أكثر من 150 جنسية.