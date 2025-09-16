إنجاز عالمي.. "برق" تتوج بـ 3 جوائز من Visa خلال مؤتمر Money20/20

في إنجاز غير مسبوق يعكس ريادة المملكة في قطاع التقنية المالية، حصدت شركة برق للمدفوعات الرقمية ثلاث جوائز من شركة Visa، وذلك خلال فعاليات مؤتمر Money20/20 Middle East الذي استضافته العاصمة الرياض بحضور رواد قطاع المدفوعات الرقمية والبنوك والتقنية من مختلف أنحاء العالم.
وتوجت شركة برق للمدفوعات الرقمية بجائزة "الأسرع نمواً "، من شركة Visa ، ضمن شركات التقنية المالية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا CEMEA ، وذلك تتويجا لمسيرة الشركة التي نجحت خلال فترة قصيرة في إصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة، وتمكين ما يزيد عن 500 مليون عملية دفع، وخدمة مستخدمين من أكثر من 150 جنسية.
كما منحت Visa شركة برق جائزة "الوصول إلى 7 ملايين مستخدم في السنة الأولى "، احتفاءً بالوصول السريع للشركة إلى قاعدة مستخدمين واسعة تتخطى 7 ملايين عميل، وهو ما يُعد مؤشرًا على النمو المتسارع لمنتجاتها المالية وانتشارها في الأسواق المحلية والدولية.
وحصدت برق كذلك جائزة "أعلى حجم عمليات دولية ضمن شركات التقنية المالية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا CEMEA، تقديرًا لنجاحها في تسجيل الريادة على مستوى المنطقة في حجم العمليات الدولية ما يعكس ثقة ملايين العملاء في حلولها وقدرتها على بناء منظومة مدفوعات عابرة للأسواق بكفاءة وأمان.
ومن جانبها أكدت شركة Visa أن "برق" تمثل نموذجاً رائداً للابتكار في قطاع التقنية المالية، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تبني قاعدة مستخدمين ضخمة، وتحقق أداءً استثنائيًا في حجم المعاملات الدولية، معززة بذلك مكانة المملكة كواحدة من أهم أسواق التقنية المالية الصاعدة عالميًا.
و يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة "برق" نحو التوسع الإقليمي والعالمي، ويعكس التزامها بمواصلة الابتكار وتقديم خدمات دفع متطورة تواكب متطلبات السوق، وتساهم في دعم الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة والمنطقة وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.