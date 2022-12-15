المملكة تقدم حزمة تسهيلات لقاصدي مكة والمدينة من تركيا

وأعرب حميد الدين عن سعادته بنتائج اللقاء الترويجي الذي أقامته المملكة في مدينة إسطنبول بمعية أكثر من 50 شريكًا للقطاع السياحي السعودي؛ ضم عددًا من الجهات الحكومية والوجهات السياحية، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات، كما وُقع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى شركات السفر والسياحة التركية.