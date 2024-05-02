فتح "ملف إغلاق الدبلوم التربوي منذ 5 سنوات".. مناشداتٌ تُزامن استضافة "الشورى" للوزير

وأشاروا إلى أن مَن يحمل دبلومًا تربويًّا، كان في الماضي يحصل عليه بعد التخرج باختيار عدد معين من الجامعات والكليات بتنفيذ البرنامج، وقالوا: "من يعوض انتظار السنين التي مضت مع وضع التربوي شرطًا أساسيًّا للتعيين؛ موضحين أن من العدل إلغاء أولوية التربوي التي تتمثل في تعيين من يحمل الدبلوم التربوي ومن ثم غير التربوي وأخيرًا من حصل على البكالوريوس بتعليم عن بُعد والاكتفاء بالنقاط.