"هيئة النقل": أكثر من 39 مليون راكب استخدموا قطارات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025

وعلى صعيد القطارات داخل المدن، أظهرت الإحصائية التي نشرتها الهيئة، تسجيل أكثر من 36.3 مليون راكب تنقلوا باستخدام القطارات داخل المدن، إذ احتل قطار الرياض صدارة قائمة القطارات الأعلى في عدد الركاب بواقع أكثر من 25.2 مليون راكب، فيما سجل الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أكثر من 10.2 ملايين راكب، في حين بلغ عدد ركاب الناقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 967 ألف راكب.