"إغاثي الملك سلمان" يسلّم شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي لجمعية أيتام جدة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة العربية السعودية، لجمعية رعاية الأيتام بجدة، وذلك بمقر المركز في الرياض اليوم.
وقام بتسليم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، لرئيس مجلس إدارة الجمعية سعد بن سعيد الغامدي.
جاء ذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من ناحية ثانية، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي نُفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر 2022 م، بمشاركة 17 متطوعًا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 632 حالة، وإجراء 35 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام.
وتأتي هذه الحملة في إطار الدعم السعودي لإجراء العمليات الجراحية وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن بهدف تخفيف معاناتهم.
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 265 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 265 أسرة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة لسد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
كما واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس تسليم 2.464 حقيبة شتوية للمتضررين، استفاد منها 17.248 شخصًا في مناطق شهدادكوت، وبدين، ودادو، وجامشورو بإقليم السند.
وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.