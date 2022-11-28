"إغاثي الملك سلمان" يسلّم شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي لجمعية أيتام جدة

من ناحية ثانية، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي نُفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر 2022 م، بمشاركة 17 متطوعًا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.