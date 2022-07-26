تفاعلاً مع "سبق".. "بلدية الموسم" تزيل المخلفات عن مجرى وادي بن عبدالله وتتوعد بـ"المخالفات"

في تفاعل سريع مع "سبق"؛ قامت بلدية الموسم صباح اليوم بتوجيه من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان باتخاذ اللازم حيث قامت المعدات بمعالجة ورفع المخلفات الموجودة على جنبات وادي بن عبدالله بالموسم وتهذيب الموقع.
وشددت "البلدية" على المواطنين بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة حتى يسهل نقلها ومتابعتها بشكل مستمر، مفيدة بأنها ستخالف كل من يقوم برمي المخلفات بجوار مجرى الوادي من قبل مراقبي البلدية.
وكانت "سبق" نشرت مساء اليوم خبراً بعنوان "بالصور.. مخلفات ونفايات في مجرى وادي "ابن عبدالله" بموسم جازان "والذي شكا فيه عدد كبير من المتنزهين والزوار في مركز الموسم بجازان، من تراكم النفايات ومخلفات الحيوانات النافقة على جنبات مجرى وادي ابن عبدالله.
ورصدت عدسة "سبق" تراكم النفايات ومخلفات المواشي النافقة على مجرى الوادي في قريتي العبدلية وكدمي الدش التي تشوه المكان وتضر الصحة، فيما أكد عدد من المرتادين لـ"سبق" أنهم مستاؤون من هذه المناظر، وطالبوا الجهات الحكومية والبلدية بتشديد الرقابة على المخالفين ومحاسبة المتسببين.