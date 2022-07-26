تفاعلاً مع "سبق".. "بلدية الموسم" تزيل المخلفات عن مجرى وادي بن عبدالله وتتوعد بـ"المخالفات"

ورصدت عدسة "سبق" تراكم النفايات ومخلفات المواشي النافقة على مجرى الوادي في قريتي العبدلية وكدمي الدش التي تشوه المكان وتضر الصحة، فيما أكد عدد من المرتادين لـ"سبق" أنهم مستاؤون من هذه المناظر، وطالبوا الجهات الحكومية والبلدية بتشديد الرقابة على المخالفين ومحاسبة المتسببين.