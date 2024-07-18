هيئة النقل: "قياس" لتحسين "تجربة النقل السككي" تحقق نتائج إيجابية خلال موسم الحج

وأضافت أنه تم ربط الاستبيانات بمنصة "صوت العميل" التابعة للهيئة العامة للنقل، لمتابعة نتائج قياس رضا الحجاج بشكل فوري ومستمر، مما سيسهم في تحسين مستوى خدمات النقل في المستقبل، مشيرة إلى إتاحة عدد من قنوات التواصل لتقديم كافة الاستفسارات والملاحظات على مستوى قطاعات النقل المختلفة، البري والبحري والسككي، عبر التواصل مع العناية بالمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة tga.gov.sa أو منصات التواصل الاجتماعي @tga_care، أو من خلال التحدث مع مركز الاتصال الموحد 19929.