«وقاء» يحذّر المزارعين من الممارسات العشوائية في الإنتاج الحيواني والنباتي

باشر مركز وقاء التنبيه إلى مخاطر الاستخدام غير المنضبط للمضادات الميكروبية في المزارع، موضحًا أن إعطاء هذه المضادات للحيوان يؤدي إلى قتل معظم البكتيريا، بينما تنجو السلالات المقاومة وتتكاثر.