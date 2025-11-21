«وقاء» يحذّر المزارعين من الممارسات العشوائية في الإنتاج الحيواني والنباتي

باشر مركز وقاء التنبيه إلى مخاطر الاستخدام غير المنضبط للمضادات الميكروبية في المزارع، موضحًا أن إعطاء هذه المضادات للحيوان يؤدي إلى قتل معظم البكتيريا، بينما تنجو السلالات المقاومة وتتكاثر.
وأكد المركز أن البكتيريا المقاومة يمكن أن تنتقل عبر المنتجات الحيوانية والنباتية، وتحضير الطعام على الأسطح الملوّثة، وتسرّب المخلفات الزراعية، إضافة إلى تلوّث البيئة بمخلفات الحيوانات والمضادات الحيوية.
وأشار المركز إلى أن الإنسان قد يتعرض للعدوى المقاومة من الطعام الملوث أو البيئة المحيطة، مشددًا على أن الالتزام بالضوابط البيطرية والاستخدام الصحيح للمضادات يحدّ من انتشار المقاومة ويحمي الصحة العامة.