شركة "نحو الرؤية" تعلن نجاح خططها التشغيلية للربع الثاني.. أكثر من 3500 مادة مرئية

أعلنت شركة "نحو الرؤية" عن نجاح الخطط التشغيلية للربع الثاني من عام 2022م، والذي تضمن موسم حج عام 1443هـ، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وفي التفاصيل؛ كشف الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن مشهور اللحياني، عن إجمالي الخطط والمشاريع التي عمل بها أكثر من (70) كادراً متخصصاً من منسوبي الشركة؛ حيث بلغت 9 خطط، إضافة إلى 14 خطة تشغيلية شملت ستة دول منها: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، هنغاريا، النرويج، اندونيسيا، المملكة المتحدة، كما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن كان النصيب الأكبر للخطط التشغيلية داخل المملكة العربية السعودية والتي شملت تسعة مناطق مختلفة.
وأشار "اللحياني" إلى أن عدد المنتجات الإعلامية بلغ أكثر من 3500 مادة مرئية، و20 حملة تسويقية لعدد من عملاء الشركة، وإدارة 5 مؤتمرات رئيسية، و3 محافل رسمية، إلى جانب ترجمة تلك الإعمال إلى أكثر من 4 لغات شملت الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والملايو، إضافة الى إبرام أكثر من 10 إتفاقيات تعاون مع الشركات المماثلة محلياً ودولياً هدفها الإسهام الى النمو في القطاع وتقديم منتجات عصرية تواكب متطلبات المجتمع.
وقدّم "اللحياني" شكره وتقديره لمنسوبي الشركة ولكل من أسهم في نجاح أعمال الشركة، ولكل الشركاء والعملاء الذين وضعوا ثقتهم بالشركة ومنسوبيها لقيادة هذه المشاريع الضخمة، مؤكداً سعي إدارته إلى بذل المزيد من الجهود والطموح لنيل النجاحات وفق رؤية المملكة 2030 والتي تأتي انطلاقًا من إيمانها الكامل بقدرات أبناء وطنها على تذليل كل الصعاب.