شركة "نحو الرؤية" تعلن نجاح خططها التشغيلية للربع الثاني.. أكثر من 3500 مادة مرئية

وأشار "اللحياني" إلى أن عدد المنتجات الإعلامية بلغ أكثر من 3500 مادة مرئية، و20 حملة تسويقية لعدد من عملاء الشركة، وإدارة 5 مؤتمرات رئيسية، و3 محافل رسمية، إلى جانب ترجمة تلك الإعمال إلى أكثر من 4 لغات شملت الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والملايو، إضافة الى إبرام أكثر من 10 إتفاقيات تعاون مع الشركات المماثلة محلياً ودولياً هدفها الإسهام الى النمو في القطاع وتقديم منتجات عصرية تواكب متطلبات المجتمع.