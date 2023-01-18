استئصال التحام عظمي ينهي تشوه قدم مسطحة لمريض في مستشفى بريدة

وتابع تجمع القصيم الصحي: تم، في وقت سابق، علاج المريض تحفظيًّا باستخدام الأحذية الطبية المناسبة وعمل العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى استخدام مسكنات الألم لمدة ستة أشهر، إلا أن معاناة المريض ظلت مستمرة معه؛ مما استدعى الفريق المعالج إلى إجراء عملية جراحية، تضمنت استئصال الالتحام العظمي الخلقي بين العظم الزورقي وعظم العقب، وملء الفراغ بينهما بوضع طعم دهني أُخذ من المريض، وتكللت العملية بالنجاح مع المتابعة بعيادة العظام في المستشفى.