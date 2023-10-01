"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف وأضم وميسان. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم والليث والقنفذة والكامل والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساع الـ 21.00 من مساء الاثنين.