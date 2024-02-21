اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في عرسال

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، في تصريح صحفي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والأدوية للاجئين السوريين في بلدة عرسال وريفها، والمواطنين اللبنانيين، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات، ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ"HIV/STI" المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية.