اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في عرسال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك في جمهورية لبنان، بقيمة مليون و"308" آلاف دولار أمريكي.
ومثّل الجانبين في التوقيع مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمديرُ التنفيذي للجمعية الدكتور معاوية حرصوني، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، في تصريح صحفي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والأدوية للاجئين السوريين في بلدة عرسال وريفها، والمواطنين اللبنانيين، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات، ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ"HIV/STI" المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية.
وأضاف المعلم: أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في تعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال، والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وتقديم الدعم النفسي للأطفال من أصحاب الإعاقة الحركية والحسية خاصة، ومساعدتهم في الوصول إلى المراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة، يستفيد منها "100.083" فردًا.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة اللاجئين والمحتاجين أينما كانوا.
من ناحية أخري وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "950" سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها "7.566" فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان؛ للتخفيف من معاناة النازحين هناك.