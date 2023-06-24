شاهد..طلائع أسر شهداء ومصابي فلسطين ضيوف برنامج الملك للحج يصلون مكة

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أنهت، عبر لجانها، جميع الاستعدادات لتنظيم مراسم الاستقبال لضيوف البرنامج في مطارات المملكة، وتخليص جميع الإجراءات خلال وصولهم، بالإضافة إلى التسكين في الفنادق بمكة المكرمة، وتوفير جميع الخدمات في مقر إقامتهم بجوار الحرم المكي؛ لقضاء عدة أيام؛ حيث يتم نقلهم من خلال عدد من الحافلات الحديثة ليستقرّوا بمكة المكرمة إلى حين نقلهم إلى مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، والعودة بهم إلى الفندق، علاوةً على ترحيلهم إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي.