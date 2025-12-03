مُحافظ البنك المركزي السعودي: "ميزانية 2026" تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة

أكَّد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة, واستمرار البنك في القيام بأهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاستقرار المالي كونهما ركيزتان أساسيتان في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لكي يستمر القطاع المالي في أداء دوره في مسيرة التنمية، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-.